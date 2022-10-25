Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива в ЕС

В европейских государствах по оценкам экспертов в ближайшее время потребителям будет не хватать дизельного топлива. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя мнение директора испанской компании Хосу Имаса, который недавно консультировался с бизнесменами, инвестирующими в нее.

Он отметил, что во Франции работники топливной отрасли ведут забастовки, а ряд государств Европы уже перестал использовать свои полезные ископаемые. Эти факторы он оценивает как предпосылки заметного повышения цен на топливо. Среди причин указывается также на уменьшение импорта этого сырья из России.

«У нас заканчиваются средние дистилляты в некоторых европейских странах. Существует вероятность увидеть высокие цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы», – сказал эксперт.

Обычно заметное возрастание величины спроса на такое сырье происходит ближе к наступлению отопительного сезона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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