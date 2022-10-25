Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива в ЕС

Сегодня, 08:54

0

Image 16+
Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива в ЕС
Фото из открытых источников

В европейских государствах по оценкам экспертов в ближайшее время потребителям будет не хватать дизельного топлива. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя мнение директора испанской компании Хосу Имаса, который недавно консультировался с бизнесменами, инвестирующими в нее.

Он отметил, что во Франции работники топливной отрасли ведут забастовки, а ряд государств Европы уже перестал использовать свои полезные ископаемые. Эти факторы он оценивает как предпосылки заметного повышения цен на топливо. Среди причин указывается также на уменьшение импорта этого сырья из России.

«У нас заканчиваются средние дистилляты в некоторых европейских странах. Существует вероятность увидеть высокие цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы», – сказал эксперт. 

Обычно заметное возрастание величины спроса на такое сырье происходит ближе к наступлению отопительного сезона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперт оценил ситуацию на рынке топлива в ЕС

Сегодня, 08:54

Американские политические власти намерены изменить свой план по отношению к ценам на нефть из России

Вчера, 10:24

Правительство Шри-Ланки увеличило период действия выдаваемых российским гражданам виз

25-10-2022, 18:59

Турция поставляет Украине меньше беспилотников

25-10-2022, 11:39

На морской границе обменялись предупредительными выстрелами военные соединения КНДР и Южной Кореи

24-10-2022, 19:54

Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

23-10-2022, 17:09

Эксперт обозначила российские товары, востребованные в экономике ЕС

23-10-2022, 11:34

В Италии сфомировано новое правительство

22-10-2022, 21:44

Борис Джонсон вернулся в Великобританию

22-10-2022, 15:09

Молдавия закупает газ на случай прекращения поставок от Газпрома

21-10-2022, 10:44

Американские политические власти выставляют на продажу из резерва 15 миллионов баррелей нефти

19-10-2022, 14:44

Руководитель ОПЕК+ заявил о нестабильности рынка нефти

16-10-2022, 18:04

В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

15-10-2022, 11:29

Гросси рассказал о переговорах вокруг Запорожской АЭС

14-10-2022, 17:04

Глава Ростуризма Догузова заявила о недоступности россиянам в Турции карт TROY

14-10-2022, 13:24

LRT: Литва передаст Украине самоходные минометы 120 мм и бронетехнику

13-10-2022, 09:54

В Польше сообщили об утечке нефти на трубопроводе

12-10-2022, 11:34

Финляндия запретила вывозить в Россию сигареты и моющие средства

11-10-2022, 13:09

Глава администрации Тайваня заявила, что политики региона не хотят компромисса по вопросу о его суверенитете

10-10-2022, 17:19

Компания SpaceX вывела в космос 52 новых спутников

6-10-2022, 17:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

Во время СВО на Украине погиб 55-летний многодетный уралец

26-10-2022, 09:59

0

На фронте погиб многодетный отец из Полевского, который пошел воевать добровольцем. 55-летний Михаил Марков воспитывал...

Подробнее
Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

Нижегородского добровольца отправили в колонию после возвращения с спецоперации

26-10-2022, 18:29

0

В Нижнем Новгороде Рамазана Сулейманова отправили в колонию сразу после того, как он вернулся из зоны «военной...

Подробнее
Губернатор Новосибирской области Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Травников ответил на вопросы о частичной мобилизации

26-10-2022, 09:59

0

26 октября гостем студии «Вести Новосибирск» стал глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор ответил на...

Подробнее
Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части

Вчера, 09:59

0

Мобилизованный из Красноярска получил 4,2 тыс. рублей за месяц, проведенный в учебной части. Мужчина рассказал, что...

Подробнее
Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала частичной мобилизации

Вчера, 10:09

0

Мобилизация в России началась 21 сентября, и есть информация о том, что она может закончиться в ряде регионов 28...

Подробнее
В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

В Рыбинске военкомы вместе с полицией оцепили завод, чтобы выдать повестки рабочим

26-10-2022, 21:04

0

26 октября в Рыбинске массово вручали повестки. Сотрудники военкоматов вместе с полицией устроили настоящую облаву. Они...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Мобилизовали 31-летнего тюменца с психическим расстройством

Вчера, 12:04

0

То, как проходит мобилизация, негативно удивило многих россиян, ведь каждый день появляется все больше историй о том,...

Подробнее
В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники

26-10-2022, 15:49

0

В Ярославле повестки в военкомат уже начали раздавать гаишники. Об этом пишет 76.ru, ссылаясь на сообщения местных...

Подробнее
Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

Врач из Перми Максим Брехач рассказал, к чему готовят мобилизованных медработников

25-10-2022, 14:19

0

В России продолжается мобилизация, и медиков тоже отправляют на фронт. Врач из Перми Максим Брехач рассказал, чему учат...

Подробнее
В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

В Рыбинске мобилизовали на фронт отца ребенка с пороком сердца

26-10-2022, 09:09

0

В Ярославской области военкоматы продолжают отправлять на фронт многодетных отцов, а также тех, у кого есть дети с...

Подробнее