На морской границе обменялись предупредительными выстрелами военные соединения КНДР и Южной Кореи

Сегодня, 19:54

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На морской границе обменялись предупредительными выстрелами военные соединения КНДР и Южной Кореи
Фото из открытых источников

Накануне между вооруженными пограничными соединениями армий КНДР и Южной Кореи произошли взаимные предупредительные выстрелы. Об этом рассказали представители военных ведомств обоих государств.

По сообщению южнокорейской стороны, корабль КНДР вечером переплыл через границу между государствами в Желтом море. В его направлении были сделаны выстрелы в качестве предупреждения, после чего оно уплыло обратно.

Представители КНДР, с свою очередь, рассказали, что южнокорейское судно пересекло границу и произвело выстрелы в сторону корабля Северной Кореи, выставляя в качестве предлога неопределенность его курса. В ответ судно КНДР тоже сделало предупредительные выстрелы.

"Генштаб Корейской народной армии еще раз строго предупреждает противника, который в последние дни совершает не только провокационные действия с помощью громкоговорителя и артобстрелы на надземном фронте, но и морское вторжение", – написано в сообщении представителей Северной Кореи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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