Отставной американский офицер указал, как затруднить поставки на Украину

Если перекрыть поставки украинской армии через Львовскую область и Волынские земли, то спустя несколько месяцев у нее сильно упадет боеспособность. Об этом написал американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в одной своей статье. Он полагает, что основные объемы поставок проводятся именно через польско-украинскую границу, поэтому пресечение этого маршрута сильно повлияет на армию Украины.

"Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у Украины практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев", – написал он.

Дэвис отметил, что другой маршрут, через Карпатские горы, гораздо затруднительнее, скорость движения по нему меньше, чем через Польшу, также как и объемы перевозок за одно и то же время. Поэтому, по его мнению, на ситуацию сильное влияние оказали бы меры по пресечению перевозок через Львовскую область и Волынские земли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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