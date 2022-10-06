Глава администрации Тайваня заявила, что политики региона не хотят компромисса по вопросу о его суверенитете

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После посещения острова Тайвань представителем политических властей США Нэнси Пелоси обострилась международная ситуация вокруг этой территории. Китай выразил протест в связи с этим визитом, заявив, что он является нарушением суверенитета государства. Пекин считает остров китайской территорией.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выступила с заявлением по поводу этой ситуации. Она подчеркнула, что вопрос о суверенитете региона не обсуждается.
«Главный консенсус тайваньского народа и правящих и оппозиционных партий заключается в том, что в вопросах защиты суверенитета и образа жизни, основанного на демократических свободах, нет места для компромисса» – приводит её слова ФАН.
В то же время Цай Инвэнь заявила, что решение вопроса не должно происходить через конфронтацию, в тайваньском проливе ее следует предотвращать и сохранять здесь стабильность, что является одним из условий продолжения международного диалога.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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