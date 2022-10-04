Компания SpaceX вывела в космос 52 новых спутников

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Компания SpaceX провела очередной 64-й запуск на орбиту спутников для реализации программы Starlink по предоставлению доступа в интернет. Аппараты были выведены ракетой Falcon 9 с американкой космической базы в Калифорнии рано утром по московскому времени. Об этом сообщила компания в официальной публикации.
Она проводит запуск спутников с 2019 года. Всего за это время их было выведено более 3,5 тысяч. Некоторые из них уже вышли из эксплуатации, поэтому периодически запускаются новые для пополнения их количества.
Уже в пятый раз использовалась первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9. После запуска она через программное управление была опущена в течение нескольких минут на плавучий дрон-платформу в Тихом океане.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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