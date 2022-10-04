Компания SpaceX вывела в космос 52 новых спутников

Сегодня, 17:59

0

Image 16+
Компания SpaceX вывела в космос 52 новых спутников
Фото из открытых источников

Компания SpaceX провела очередной 64-й запуск на орбиту спутников для реализации программы Starlink по предоставлению доступа в интернет. Аппараты были выведены ракетой Falcon 9 с американкой космической базы в Калифорнии рано утром по московскому времени. Об этом сообщила компания в официальной публикации.

Она проводит запуск спутников с 2019 года. Всего за это время их было выведено более 3,5 тысяч. Некоторые из них уже вышли из эксплуатации, поэтому периодически запускаются новые для пополнения их количества.

Уже в пятый раз использовалась первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9. После запуска она через программное управление была опущена в течение нескольких минут на плавучий дрон-платформу в Тихом океане.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Компания SpaceX вывела в космос 52 новых спутников

Сегодня, 17:59

Россия и Турция обсуждают новые условия договора по поставкам газа

4-10-2022, 15:14

ТГ-канал Baza сообщил об отмене пешего перехода на российско-грузинской границе

29-09-2022, 18:09

В Иране рассказали, какие автомобили могут экспортировать в Россию

29-09-2022, 10:44

В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

28-09-2022, 08:04

Видео: екатеринбурженка показала пробку на въезде в Грузию

25-09-2022, 08:44

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

24-09-2022, 18:29

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

18-09-2022, 17:39

Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

18-09-2022, 12:29

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

16-09-2022, 11:29

РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

14-09-2022, 10:14

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

13-09-2022, 18:09

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

13-09-2022, 11:09

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

6-09-2022, 16:19

Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

6-09-2022, 15:24

Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

4-09-2022, 11:14

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

4-09-2022, 07:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

0

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан. О том, как...

Подробнее
«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

«Выбираю между бронежилетом или адвокатом». Краснодарца мобилизовали с грыжами

4-10-2022, 18:49

0

Телеграм-канал Kub Mash 4 октября поместил на своих страницах рассказ Ксении о том, как под частичную мобилизацию попал...

Подробнее
Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Омбудсмены Свердловской области рассказали о гибели мобилизованных на Урале

Вчера, 09:19

0

Недавно на Урале погибли трое мобилизованных, двое из которых — жители Курганской области, один из Челябинской. Как...

Подробнее
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

0

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи. Специалисты...

Подробнее
В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

В уральских воинских частях борются с пьянством мобилизованных среди призывников

Вчера, 17:59

0

В центрах обучения призывников Урала, где в настоящее время размещены прибывающие резервисты, приходится проводить...

Подробнее
В Екатеринбурге мужчин с повесткой разворачивают в военкомате

В Екатеринбурге мужчин с повесткой разворачивают в военкомате

Сегодня, 11:44

0

В Екатеринбурге призванных по мобилизации не отправляют в учебный центр. Житель города Александр получил повестку 30...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

Пусть считают юристы: военком Петербурга отказался объяснять свои слова об ответственности за отказ брать повестку

4-10-2022, 18:13

0

В Северной столице начальник военного комиссариата Сергей Качковский запугал горожан тюремным заключением до двух лет в...

Подробнее
RusVesna сообщает о крайне напряженной обстановке под Авдеевкой и там продолжаются тяжелые бои

RusVesna сообщает о крайне напряженной обстановке под Авдеевкой и там продолжаются тяжелые бои

Сегодня, 09:44

0

Ситуация в районе Авдеевки под Донецком остается очень сложной и там продолжаются тяжелые бои. Об этом пишет издание...

Подробнее
Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

Доллар и евро прокатились на горках, что делать с валютой в России

4-10-2022, 09:09

0

Вопрос о том, как уберечь свои накопления в нынешних условиях волнует многих россиян. На фоне «военной спецоперации» РФ...

Подробнее
В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

Вчера, 16:14

0

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника. Мужчину мобилизовали, но, к счастью...

Подробнее