Россия и Турция обсуждают новые условия договора по поставкам газа

В настоящее время проходят переговоры между Россией и Турцией о поставках газа. Ранее американское издание Bloomberg сообщало, что в них обсуждается просьба Анкары отложить оплату топлива до 2024 года в связи с ростом цен на него. Сейчас эта информация опровергается журналистами РИА Новости.

«Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях. Никаких проблем в переговорах по газу нет, все основывается на доверии и отношении двух лидеров» – отметили в агентстве.

Темой обсуждения между Россией и Турцией является вопрос о цене на газ, что связано с текущими изменениями на мировом рынке. Подчеркивается, что Анкара не входит в соглашения с западными государствами по принимаемым ими мерам в области сокращения поставок газа или снижению цен на него. Турецкие политические власти выстраивают политику в соответствии со своими интересами.









Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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