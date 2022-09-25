ТГ-канал Baza сообщил об отмене пешего перехода на российско-грузинской границе

Пеший переход на российско-грузинской границе, похоже, снова становится недоступным. Это следует из сообщения телеграм-канала Baza.

По информации его авторов, пешеходов перестали пропускать к контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс», что на границе между странами. Также КПП не принимает людей на самокатах и велосипедах. К границе России с Грузией теперь снова можно подъезжать только на автомобилях и автобусах.

Отмечается, что тех граждан, которые подошли к границе пешком раньше и встали в очередь, не завернули. Однако она уже закрыта. Новым пешеходам в очередь становиться не разрешают.

Ранее стало известно, что из-за огромного потока транспортных средств границу было дозволено пересекать пешком, а также на велотранспорте и самокатах.

Ажиотаж на границе с Грузией наблюдается на фоне проведения в стране частичной мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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