ТГ-канал Baza сообщил об отмене пешего перехода на российско-грузинской границе

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Пеший переход на российско-грузинской границе, похоже, снова становится недоступным. Это следует из сообщения телеграм-канала Baza.
По информации его авторов, пешеходов перестали пропускать к контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс», что на границе между странами. Также КПП не принимает людей на самокатах и велосипедах. К границе России с Грузией теперь снова можно подъезжать только на автомобилях и автобусах.
Отмечается, что тех граждан, которые подошли к границе пешком раньше и встали в очередь, не завернули. Однако она уже закрыта. Новым пешеходам в очередь становиться не разрешают.
Ранее стало известно, что из-за огромного потока транспортных средств границу было дозволено пересекать пешком, а также на велотранспорте и самокатах.
Ажиотаж на границе с Грузией наблюдается на фоне проведения в стране частичной мобилизации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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