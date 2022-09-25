В Иране рассказали, какие автомобили могут экспортировать в Россию

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш рассказал, какие автомобили страна может экспортировать в Россию. В беседе с РИА Новости от уточнил, что речь о двух моделях - «Тара» и «Шахин».
«Это автомобили, которые были представлены на московской выставке», — проинформировал Манеш.
Он не исключил сотрудничество Тегерана с Москвой и в сфере тяжелых транспортных автомобилей.
Манеш добавил, что иранские авто были выведены ранее на специальные испытания, которые связаны с погодными условиями. Посему они будут способны работать даже в условиях экстремальных температур и выдерживать до 25 градусов мороза.
Замглавы Минпромторга России Альберт Каримов проинформировал о готовности к сотрудничеству с иранским автопромом, который начал проявлять интерес к выходу на российский рынок.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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