В странах НАТО занервничали из-за развертывания на полигоне в Арктике «загадочных ракет»

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Переброска «загадочных ракет» на полигоны РФ в Арктике обеспокоила Запад. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что США и союзники Вашингтона по НАТО, пристально следят за перемещением российского вооружения.
То, что в Арктике РФ развернула ракеты, которых там ранее не было, вызывает обеспокоенность у западных экспертов. Предположительно, это могут быть крылатые ракеты 9М730 «Буревестник», которые считаются самыми дальнобойными в мире.
На спутниковых снимках архипелага Новая Земля можно увидеть очень высокую активность ВС РФ. Эксперты говорят о том, что уже как минимум одна из ракет уже находится на пусковой площадке и готовится к важнейшим испытаниям. То, что ракеты 9М730 «Буревестник» обладают очень высокой мощностью, лишь повышает тревогу у противников РФ.
Аналитики не раз называли 9М730 «Буревестник» «летающим Чернобылем» эта ракета уже стоит на стартовой площадке, а рядом с ней контейнер, похожий на тот, который ранее видели на видео, опубликованном Министерством обороны РФ. Такую информацию дает портал «ПолитРоссия».
Россия пока не дает никаких комментариев касательно планируемых испытаний ракеты 9М730 «Буревестник».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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