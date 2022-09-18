Видео: екатеринбурженка показала пробку на въезде в Грузию

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Количество россиян, которые выезжают из страны резко выросло после того, как 21 сентября президент РФ объявил мобилизацию.
Огромная пробка образовалась на въезде в Грузию, о чем уже писали многие россияне в соцсетях. Показала эту пробку екатеринбурженка, пишет E1.RU. Женщина возвращалась домой после отдыха в Грузии и пожаловалась, что из-за тех, кто стремится в Грузию, приходится стоять в пробках также тем, кто покидает страну.
«Люди стоят к нашей границе по 8–9 часов, а в сторону Грузии... Просто кромешный ужас. Я поспрашивала, сколько они ждут — так люди стоят по 27 часов. Из-за въезжающих в Грузию частично не могут проехать выезжающие. Те, кто пытаются прорваться, просто выезжают на встречку и перекрывают дорогу. Мы в итоге сами вышли из машины и пошли пешком под дождем с чемоданами. Шли несколько километров, но границу пешком пересекать нельзя, так что мы попросились в автобус, заплатили по тысяче с человека», - рассказала туристка.
Со слов екатеринбурженки, то, что в очереди на выезд из России тысячи машин, виноваты российские пограничники. Они, по ее словам, очень медленно работают, «со скрипом выпускают выезжающих». Женщина отметила, что даже у детей проверяют паспорта по часу.
Россияне рассказывают также и об огромных пробках на границе с Финляндией, а также на российско-монгольской границе. Судя по всему, тысячи россиян бегут от мобилизации, поскольку не хотят отправляться на фронт на территорию Украины, чтобы защищать Донбасс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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