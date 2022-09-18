Видео: екатеринбурженка показала пробку на въезде в Грузию

Сегодня, 08:44

0

Image 16+
Видео: екатеринбурженка показала пробку на въезде в Грузию
Фото из открытых источников

Количество россиян, которые выезжают из страны резко выросло после того, как 21 сентября президент РФ объявил мобилизацию.

Огромная пробка образовалась на въезде в Грузию, о чем уже писали многие россияне в соцсетях. Показала эту пробку екатеринбурженка, пишет E1.RU. Женщина возвращалась домой после отдыха в Грузии и пожаловалась, что из-за тех, кто стремится в Грузию, приходится стоять в пробках также тем, кто покидает страну.

«Люди стоят к нашей границе по 8–9 часов, а в сторону Грузии... Просто кромешный ужас. Я поспрашивала, сколько они ждут — так люди стоят по 27 часов. Из-за въезжающих в Грузию частично не могут проехать выезжающие. Те, кто пытаются прорваться, просто выезжают на встречку и перекрывают дорогу. Мы в итоге сами вышли из машины и пошли пешком под дождем с чемоданами. Шли несколько километров, но границу пешком пересекать нельзя, так что мы попросились в автобус, заплатили по тысяче с человека», - рассказала туристка.

Со слов екатеринбурженки, то, что в очереди на выезд из России тысячи машин, виноваты российские пограничники. Они, по ее словам, очень медленно работают, «со скрипом выпускают выезжающих». Женщина отметила, что даже у детей проверяют паспорта по часу.

Россияне рассказывают также и об огромных пробках на границе с Финляндией, а также на российско-монгольской границе. Судя по всему, тысячи россиян бегут от мобилизации, поскольку не хотят отправляться на фронт на территорию Украины, чтобы защищать Донбасс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Видео: екатеринбурженка показала пробку на въезде в Грузию

Сегодня, 08:44

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Вчера, 18:29

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

18-09-2022, 17:39

Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

18-09-2022, 12:29

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

16-09-2022, 11:29

РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

14-09-2022, 10:14

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

13-09-2022, 18:09

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

13-09-2022, 11:09

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

6-09-2022, 16:19

Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

6-09-2022, 15:24

Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

4-09-2022, 11:14

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

4-09-2022, 07:14

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

2-09-2022, 16:24

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

31-08-2022, 11:59

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Вчера, 13:59

0

Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...

Подробнее
В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска

Сегодня, 08:34

0

На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ,...

Подробнее
Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Вчера, 12:24

0

Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...

Подробнее
В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Вчера, 18:29

0

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

23-09-2022, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

23-09-2022, 15:39

0

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

23-09-2022, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили

Сегодня, 08:44

0

В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили. Об этом жители города рассказывают в...

Подробнее
В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации

В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации

Вчера, 16:04

0

В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации и заявил, что те...

Подробнее
В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

Вчера, 13:04

0

Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...

Подробнее