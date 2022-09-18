В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео, на котором запечатлено перемещение колонны техники. Куда именно она направляется, неизвестно, но можно предположить, что речь идет об очередном пакете военной помощи Киеву. К такому выводу можно прийти, исходя из недавнего заявления президента США Джо Байдена, которое предполагает передачу вооружения на сумму в 775 миллионов долларов.

В очередной пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО Himars, 16 гаубичных орудий, тысяча противотанковых ракет Javelin, 15 единиц дронов-разведчиков, 40 бронемашин, противорадиолокационные ракеты HARM, полторы тысячи противотанковых комплексов TOW и спецавтомобили Hummer.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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