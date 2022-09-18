В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Сегодня, 18:29

0

Image 16+
В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники
Фото из открытых источников

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео, на котором запечатлено перемещение колонны техники. Куда именно она направляется, неизвестно, но можно предположить, что речь идет об очередном пакете военной помощи Киеву. К такому выводу можно прийти, исходя из недавнего заявления президента США Джо Байдена, которое предполагает передачу вооружения на сумму в 775 миллионов долларов.

В очередной пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО Himars, 16 гаубичных орудий, тысяча противотанковых ракет Javelin, 15 единиц дронов-разведчиков, 40 бронемашин, противорадиолокационные ракеты HARM, полторы тысячи противотанковых комплексов TOW и спецавтомобили Hummer.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Сегодня, 18:29

Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

18-09-2022, 17:39

Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

18-09-2022, 12:29

В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

16-09-2022, 11:29

РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

14-09-2022, 10:14

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

13-09-2022, 18:09

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

13-09-2022, 11:09

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

6-09-2022, 16:19

Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

6-09-2022, 15:24

Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

4-09-2022, 11:14

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

4-09-2022, 07:14

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

2-09-2022, 16:24

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

31-08-2022, 11:59

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

26-08-2022, 13:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

22-09-2022, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Вчера, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Вчера, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

22-09-2022, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Вчера, 15:39

0

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...

Подробнее
Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Вызванного звонком ночью жителя Екатеринбурга из военкомата отправили домой

Сегодня, 13:59

0

Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Мужчины у военкоматов рассказали о призыве в рамках частичной мобилизации в Новосибирске

Сегодня, 12:24

0

Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...

Подробнее
В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

Сегодня, 18:29

0

По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...

Подробнее
В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

В Архангельске в субботу, начался сбор северян, получивших повестки

Сегодня, 13:04

0

Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...

Подробнее
Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Что происходит в пермских военкоматах в эти дни: фоторепортаж

Сегодня, 08:39

0

Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми. На третий день частичной...

Подробнее