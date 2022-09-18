В Польше замечено массовое перемещение американской военной техники

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео, на котором запечатлено перемещение колонны техники. Куда именно она направляется, неизвестно, но можно предположить, что речь идет об очередном пакете военной помощи Киеву. К такому выводу можно прийти, исходя из недавнего заявления президента США Джо Байдена, которое предполагает передачу вооружения на сумму в 775 миллионов долларов.
В очередной пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО Himars, 16 гаубичных орудий, тысяча противотанковых ракет Javelin, 15 единиц дронов-разведчиков, 40 бронемашин, противорадиолокационные ракеты HARM, полторы тысячи противотанковых комплексов TOW и спецавтомобили Hummer.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...Подробнее
В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...Подробнее
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...Подробнее
По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...Подробнее
Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...Подробнее
Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми. На третий день частичной...Подробнее
Комментировать