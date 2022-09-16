Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО

Сегодня, 17:39

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Жители Молдовы заблокировали колонна военной техники НАТО
Фото из открытых источников

В Молдове местные жители заблокировали колонну военной техники НАТО у населенного пункта Новые Анены. По некоторым данным, в составе колонны перемещалось около десяти единиц боевых машин. 

Молдаване, которые вышли на дорогу, выкрикивали: «НАТО нам не надо!», «НАТО уходи!»

Изначально предполагалось, что таким образом граждане Молдовы решили показать свой протест против превращения страны в транзитную площадку для переброски вооружений. Но вскоре стало известно, что инцидент произошел на фоне ожидающихся 18 сентября массовых протестов против действий правительства. Тот факт, что на перемещающейся технике отсутствуют опознавательные знаки, поддерживает версию о том, что силы НАТО могут задействовать для подавления протестов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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