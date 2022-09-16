Китайское издание Sina сочло ЗРК С-400 самой эффективной в мире системой ПВО

Китайское издание Sina сочло российский ЗРК С-400 «Триумф» самой эффективной системой в мире.

Авторы аргументировали свою точку зрения.

В своей публикации они указывают, что С-400 может работать на расстояние до 400 километров. Кроме того, установка способна использовать восемь различных типов ракет.

Издание считает, что ЗРК С-400 эффективнее даже китайского комплекса «Хунци-9». Дальность последнего - 200 км.

«Триумф» ранее уже закупила Турция, за что попала под «раздачу» США - Анкару даже исключили из программы разработки истребителей нового поколения.

С-400 надеется заполучить Индия, и это совсем не нравится Китаю. Дело в том, что «Триумф» систему ПВО страны усилит вдвое, а также существенно повысит возможности отражения атак баллистическими ракетами.

Как известно, между Пекином и Нью-Дели имеется давний нерешенный территориальный спор. Поставка Россией своей системы ПВО Индии может поневоле нарушить баланс сил в регионе и даже втянуть Москву в локальный конфликт между странами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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