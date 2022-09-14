В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч

Сегодня, 11:29

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В Японии число жителей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч
Фото из открытых источников

В Японии, которая уже давно считается страной долгожителей, число людей старше 100 лет впервые превысило 90 тысяч человек. Это следует из статистики, которую накануне Дня почитания старости раскрыло министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

В данный момент в стране восходящего Солнца насчитывается 90 526 человек, которым уже исполнилось более 100 лет. В минувшем году таких граждан в Японии было на четыре с половиной месяца больше.

В целом же, как говорят сотрудники статистики, страна по количеству долгожителей обновляет рекорды в течение последних 52 лет. Однако впервые количество тех, которые отпраздновали вековой юбилей, превысило отметку в 90 тысяч. Из них 88% - женщины. Мужчин среди количества долгожителей немногим более 10 тысяч.

Самая старая японка проживает в префектуре Осака, ей 115 лет.

Для понимания: в 1970 году в Японии было только 310 жителей от 100 лет и более.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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