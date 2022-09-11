РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

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На Кавказе снова началось обострение давнего конфликта. Гибнут люди - уже известно о сотне жертв с двух сторон. Баку обвиняет Ереван в провокациях на границе. В Армении заявления отрицают.
Правительство Еревана пытается снискать поддержку у властей Франции и России. Обращалось за помощью к ОКДБ, но в организации пока ограничились призывами к миру.
Чем угрожает конфликт на Кавказе России? С таким вопросом РИА Новости обратилось к экспертам.
Политолог РАН Александр Крылов заявил, что Запад эскалацией на Кавказе хочет сделать из Армении инструмент, посредством которого можно было бы надавить на Анкару, Москву и Тегеран.
Такого же мнения придерживается и эксперт Владимир Новиков. Он заявляет, что страны Запада хотят добиться противостояния Турции и России на Кавказе. То есть, по сути, может открыться второй фронт.
«России следует приложить максимум усилий, чтобы на Южном Кавказе не разгорелась полноценная война», - заключил Новиков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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