РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

Сегодня, 10:14

0

Image 16+
РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России
Фото из открытых источников

На Кавказе снова началось обострение давнего конфликта. Гибнут люди - уже известно о сотне жертв с двух сторон. Баку обвиняет Ереван в провокациях на границе. В Армении заявления отрицают.

Правительство Еревана пытается снискать поддержку у властей Франции и России. Обращалось за помощью к ОКДБ, но в организации пока ограничились призывами к миру.

Чем угрожает конфликт на Кавказе России? С таким вопросом РИА Новости обратилось к экспертам.

Политолог РАН Александр Крылов заявил, что Запад эскалацией на Кавказе хочет сделать из Армении инструмент, посредством которого можно было бы надавить на Анкару, Москву и Тегеран.

Такого же мнения придерживается и эксперт Владимир Новиков. Он заявляет, что страны Запада хотят добиться противостояния Турции и России на Кавказе. То есть, по сути, может открыться второй фронт.

«России следует приложить максимум усилий, чтобы на Южном Кавказе не разгорелась полноценная война», - заключил Новиков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

Сегодня, 10:14

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

Вчера, 18:09

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Вчера, 11:09

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

6-09-2022, 16:19

Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

6-09-2022, 15:24

Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

4-09-2022, 11:14

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

4-09-2022, 07:14

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

2-09-2022, 16:24

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

31-08-2022, 11:59

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

26-08-2022, 13:09

Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

26-08-2022, 12:39

Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

26-08-2022, 09:44

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

25-08-2022, 11:49

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

24-08-2022, 09:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы

Вчера, 09:09

0

В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...

Подробнее
В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

В Севастополе простились с погибшим в СВО снайпером Кириллом Вытоптовым

12-09-2022, 18:24

0

Сегодня в городе Севастополе люди пришли проводить в последний путь Кирилла Вытоптова. Военнослужащий служил в...

Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

12-09-2022, 09:29

0

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...

Подробнее
CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

12-09-2022, 12:19

0

В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...

Подробнее
Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

Forbes: Европа шагает к глубокой рецессии

Вчера, 08:44

0

Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а...

Подробнее
В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

12-09-2022, 13:09

0

На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Вчера, 11:09

0

На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой...

Подробнее
Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

Вчера, 14:19

0

Три месяца, которые остались до наступления зимы, для российско-украинского вооруженного конфликта могут стать...

Подробнее
На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

Вчера, 16:09

0

Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя...

Подробнее
В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению боевых действий в этом году

В ISW заявили, что контрнаступление ВСУ не приведет к завершению боевых действий в этом году

12-09-2022, 16:09

0

Нынешним масштабным контрнаступлением ВСУ боевые действия в Украине не завершатся и, по всей видимости, продлятся до...

Подробнее