Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

В интернете появился ролик, на котором, предположительно, заснят момент наступления ВС Азербайджана на позиции армянской армии. В рунете увидеть его можно в телеграм-канале «Военкоры Русской весны» .

Источник уточняет, что азербайджанские военные предприняли попытку наступления на позиции противника с нескольких направлений. Однако наткнулись на ответный удар.

В результате ВС Азербайджана понесли чувствительные потери и вынужденно отступили.

Погибшие и раненые бойцы имеются и в армянских рядах. Утром Премьер Пашинян сообщал о 49 убитых солдатах. Потери Азербайджана к сему моменту не названы.

Ранее стало известно о том, что Баку и Еревану удалось договориться о прекращении огня с восьми часов утра вторника, 13 сентября. Однако в Сети продолжают появляться сообщения об обстрелах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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