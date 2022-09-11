Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой силой. В ответ на новые вызовы Вашингтон занялся милитаризацией Аляски.

Как написало французское издание Le Monde, важность американского штата, который в свое время был продан Российской империей Америке, сложно переоценить. Аляска имеет высокую стратегическую ценность из-за глобального потепления на планете. В ее недрах много углеводородов. Но самое главное - северный штат США может выполнять роль форпоста.

Французские журналисты в своей публикации отмечают, что Аляска вновь вышла на первый план в конфликте между США и Россией. По словам директора Центра арктической политики Университета Аляски в Фэрбенксе Эми Лорен Лавкрафт, спецоперация на Украине застигла Запад врасплох, поэтому арктические страны не совершат эту же ошибку.

Известно, что Вашингтон анонсировал программу развития региона Regaining Arctic Dominance. Речь идет о проекте, предполагающем развитие зоны арктического доминирования. В этой связи на Аляску переброшены 11-я авиадесантная дивизия и различные виды вооружений. Кроме того, на территории штата с завидной регулярностью проводятся масштабные военные учения. Таким образом, с момента окончания холодной войны 49-й штат США впервые втягивается в противостояние между мировыми державами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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