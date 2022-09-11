Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Сегодня, 11:09

0

Image 16+
Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ
Фото из открытых источников

На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой силой. В ответ на новые вызовы Вашингтон занялся милитаризацией Аляски.

Как написало французское издание Le Monde, важность американского штата, который в свое время был продан Российской империей Америке, сложно переоценить. Аляска имеет высокую стратегическую ценность из-за глобального потепления на планете. В ее недрах много углеводородов. Но самое главное - северный штат США может выполнять роль форпоста. 

Французские журналисты в своей публикации отмечают, что Аляска вновь вышла на первый план в конфликте между США и Россией. По словам директора Центра арктической политики Университета Аляски в Фэрбенксе Эми Лорен Лавкрафт, спецоперация на Украине застигла Запад врасплох, поэтому арктические страны не совершат эту же ошибку. 

Известно, что Вашингтон анонсировал программу развития региона Regaining Arctic Dominance. Речь идет о проекте, предполагающем развитие зоны арктического доминирования. В этой связи на Аляску переброшены 11-я авиадесантная дивизия и различные виды вооружений. Кроме того, на территории штата с завидной регулярностью проводятся масштабные военные учения. Таким образом, с момента окончания холодной войны 49-й штат США впервые втягивается в противостояние между мировыми державами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Le Monde: На фоне спецоперации Аляска вновь стала форпостом США против РФ

Сегодня, 11:09

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

Туристов предупредили: места в Турции заканчиваются

9-09-2022, 17:39

Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

9-09-2022, 14:14

Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

6-09-2022, 16:19

Власти Индии нашли способ еще больше снизить стоимость нефти из РФ

6-09-2022, 15:24

Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

4-09-2022, 11:14

В аэропорту Нур-Султана замечен самолет С-17А ВВС США

4-09-2022, 07:14

Энергетическое влияние РФ на Европу «почти закончилось»

2-09-2022, 16:24

Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

1-09-2022, 11:54

Корабль Shahid Bazia ВМС Ирана угнал Saildrone Explorer ВВС США и скрылся от погони

31-08-2022, 11:59

Швеция окажет Украине помощь на 100 млн долларов

29-08-2022, 14:24

Чубашенко считает, что у Республики Молдова нет реальных альтернатив газу и нефти из РФ

27-08-2022, 18:49

Зять Эрдогана отказался поставлять России беспилотники Bayraktar из-за Украины

26-08-2022, 13:09

Сербия развертывает российские ЗРПК «Панцирь-С» на случай воздушной атаки НАТО

26-08-2022, 12:39

Польша хочет перековать корейским железом «историческую достоверность»

26-08-2022, 09:44

Столтенберг: вступление Финляндии и Швеции укрепит НАТО на Крайнем Севере

25-08-2022, 11:49

Министр обороны Испании: РФ в любой момент может вернуться к атакам на Киев

24-08-2022, 09:14

Итальянский боевой корабль прошел Босфор, несмотря на запрет Турции

22-08-2022, 14:59

Politico: США планируют поставить Украине управляемые дальнобойные снаряды Excalibur

20-08-2022, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

0

Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он...

Подробнее
Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

Девочки, не переживайте: Пригожин успокоил Gulagu.net, на авторов которого написали заявление в Генпрокуратуру

10-09-2022, 17:11

0

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал не переживать авторов статей Gulagu.net, которых обвиняют в...

Подробнее
В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

11-09-2022, 13:39

0

Джозеф Ная, автор статьи в Project Syndicate, оценил риски ядерной войны на планете и пришел к выводу, что она...

Подробнее
Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

Сообщается о вхождении противника в Красный Лиман на севере Донбасса

10-09-2022, 15:49

0

На фоне полной информационной тишины со стороны Минобороны РФ главным источником новостей с фронта в эти дни стали...

Подробнее
Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

Сивков заявил, что целью ВС РФ на харьковском направлении было выманить ударную группировку ВСУ

10-09-2022, 22:09

0

Ситуация в Украине, где проходит специальная военная операция, лишила многих граждан спокойствия. Новости об успехах...

Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей

Вчера, 09:29

0

Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

CSM: Соединенные Штаты удивились, чем граждане России заменили поездки за границу

Вчера, 12:19

0

В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...

Подробнее
Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

Корреспондент Readovka сообщил, что российские войска покинули Сватово

10-09-2022, 15:39

0

Корреспондент издания Readovka сообщает о том, что жители Сватово, сотрудничавшие с пророссийскими властями, начали...

Подробнее
В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

В спецоперации на Украине погиб ярославец Максим Круглов

Вчера, 13:09

0

На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня,...

Подробнее
Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

Украинские СМИ сообщили, что российская ракета от ЗРК С-300 ударила по «морской» цели

10-09-2022, 23:19

0

На фоне контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области российские военные нанесли удар зенитной ракетой от ЗРК...

Подробнее