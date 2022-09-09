В Project Syndicate оценили риски ядерной войны

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Джозеф Ная, автор статьи в Project Syndicate, оценил риски ядерной войны на планете и пришел к выводу, что она неизбежна. Однако радует то, что не просто в отдаленной, а в очень далекой перспективе - примерно через 8 тысяч лет. Публикация на русском представлена на портале переводов ИноСМИ.
Обозреватель порассуждал о возможностях применения ЯО девятью странами, на вооружении которых оно имеется, и решил, что пока человечеству ничего не грозит.
«Сторонники запрета ЯО часто заявляют, что, если вы подбросите монетку один раз, шансы, что выпадет решка, будут равны 50%; но если вы подбросите её десять раз, тогда шансы, что она выпадет как минимум один раз, возрастают до 99,9%», - порассуждал он.
Подсчеты автора показывают, что ядерная война в течение ближайших 40 лет начнется с вероятностью 1%. Однако уже через 8 тысяч лет она составит 99%. И даже если стремится к разоружению и ежегодно снижать риски в два раза, до нуля они никогда не снизятся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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