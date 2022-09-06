Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг

Сегодня, 14:14

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Побывавший в Абхазии российский турист пожаловался, что там пытаются «содрать деньги» за каждый шаг
Фото из открытых источников

Российский турист решил в седьмой раз отдохнуть в Абхазии и оказался крайне недовольным. Впечатления - не из лучших. Саму поездку мужчина назвал «отдыхом не для слабонервных».

Впечатления путешественника привел канал «Тонкости туризма» на Яндекс-Дзене. Он сетует на то, что в Абхазии местные пытаются «содрать деньги» буквально за каждый шаг. Например, в частном секторе устроиться дорого, притом условия не из лучших. Предоплату по этой причине лучше не вносить.

Продукты на рынках он покупать не советует - там все втридорога. Есть шанс купить просрочку - продавцы нередко ее «подсовывают». И риск нарваться на поддельное вино. Чтобы испить настоящее, надо знать, где покупать.

«Что касается настоящего домашнего вина из хороших сортов винограда. Покупать его надо только в глухих, отдаленных от моря деревнях. В городах и на туристических маршрутах одна крашеная бодяга», — поделился советом путешественник.

По его словам, единственное, что впечатляет и не портит отдых в Абхазии, - ее «сказочная красота».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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