Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз

Сегодня, 16:19

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Норвегия обогнала Россию и стала одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз
Фото из открытых источников

На фоне ситуации с поставками российского газа ЕС полагает все надежды на Норвегию, пишет хорватское издание Telegram. Перевод его статьи на русский представил портал переводов ИноСМИ.

Норвегия хотя и не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону. Европа же взяла курс на снижение зависимости от российского газа и ищет поставщиков. После СВО уже произошли изменения. Норвегия, которая по поставкам в Евросоюз была на втором месте, уже обогнала РФ и вышла на первое. Высокий уровень добычи страна намерена сохранять минимум до 2030 года - спрос гарантирован, отмечают журналисты. В июне нынешнего года она подписала с Евросоюзом договор о расширении сотрудничества в области энергетики.

Страна в понимании Старого Света является надежным поставщиком, ибо, в отличие от некоторых других экспортеров, ее экспорту не угрожает рост спроса на внутреннем рынке - последний полагается на электроэнергию. Практически весь добываемый газ Норвегия продает.

Единственное, что удручает страны ЕС, - вопрос цены на газ. Норвегия не намерена предоставлять скидку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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