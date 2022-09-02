Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад

Сегодня, 11:14

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Два тяжеловеса времен холодной войны F-14 и Миг-25 впервые сошлись в бою 40 лет назад
Фото из открытых источников

Американский журнал Military Watch Magazine в своей свежей статье вспомнил о том, что 40 лет назад впервые сошлись в реальном бою советские высотные истребители-перехватчики МиГ-25 и американские F-14.

Этим сражением началась новая эра тактической боевой авиации. МиГ имели преимущества в скорости и в наборе высоте, F-14 - в технологической начинке, оснащенности датчиками.

«Ирано-Иракская война доказала, что сухому счету не бывать: первое же столкновение закончилось вничью. Ракета МиГ-25 Р-40 поразила и повредила иранский F-14, но не смогла его сбить, тогда как ракета F-14 AIM-54 нанесла противнику сопоставимый урон. Это был далеко не последний бой между двумя самолетами», — говорится в публикации.

МиГ-25 и F-14 записали себе на счет по несколько сбитых истребителей других классов. Однако личный счет между тяжеловесами был следующим: 1 Tomcat против 1-2 Мигов.

МиГ-25 сняли с производства в 1985 году, окончательно вывели его из состава ВВС уже в РФ в 2013 году. F-14 попали под списание в 2006 году. Главным недостатком и тех, и других истребителей стали слишком дорогие эксплуатационные затраты и боеприпасы.

В РФ заменой миГ-25 стал МиГ-31БМ/БСМ, а у F-14 «наследника» не оказалось. Примечательно, что его ракета AIM-54 по-прежнему превосходит по дальности весь остальной арсенал США. Сейчас в стране работают над тяжеловесным преемником Tomcat с возможностями шестого поколения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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