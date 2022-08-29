Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян

Сегодня, 11:54

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Всплыли подробности новых европейских ограничений по визам для россиян
Фото из открытых источников

По результатам состоявшейся вчера встречи глав МИД стран ЕС была достигнута договоренность приостановить действие упрощенного визового соглашения с Россией. При этом речь не идет о полном запрете туристических виз. Однако количество граждан РФ в странах шенгенской зоны заметно сократится. 

Визы будет получить непросто - время выдачи станет дольше, документы будут дороже, число отказов заметно увеличится. Страны ЕС намерены твердо добиться сокращения количества россиян, въезжающих в Европу для отдыха и шоппинга. Поскольку, как заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, «значительное увеличение числа пересечений границы россиянами является угрозой безопасности для государств».

Газета The Guardian пишет, что полного запрета на туристические визы, которого требуют некоторые страны Центральной и Восточной Европы, пока добиться не удалось. Однако первый шаг к этому, возможно, уже сделан.

На встрече в Праге 27 глав МИД стран ЕС условились приостановить действие соглашения 2007 года об упрощении визового режима с РФ - документ этот значительно упрощал получение виз гражданами РФ.

Как пишет газета «Московский комсомолец» на встрече также было решено усложнить и сделать более длительным процесс краткосрочных виз для въезда в шенгенскую зону.

Визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро. Многократные и долгосрочные визы будут под пристальным вниманием. Их получение может растянуться даже на полгода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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