Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор MIT изобрел лучший материал для микрочипов

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Подозреваемый в шпионаже в пользу Китая профессор Массачусетского технологического института (MIT) изобрел лучший материал для микрочипов. Об этом информирует издание iXBT.com.
Об открытии заявили ученые MIT. В обнародованном ими пресс-релизе сказано, что кубический арсенид бора является лучшим из всех ранее открытых материалов для производства полупроводников. И у истоков открытия стоит имеющий китайские корни профессор Ган Чен. Ранее его подозревали в шпионаже в пользу Китая. В 2021 году известный ученый был арестован и заключен под стражу.
Спустя некоторое время Чена отпустили - Минюст США отказался от обвинений в виду недостаточности собранных во время расследования улик.
Кубический арсенид бора, как отмечается, по проводимости тепла в 10 раз превосходит кремний. Еще лучше материал проводит электроны и квазичастицы. Для свойств полупроводника это сверхважно.
Предполагается, что арсенид бора сможет оказать существенное влияние на «правила игры» в промышленности. Однако потребуется время, возможно, даже десятилетия, прежде чем станут доступны сделанные из него чипы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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