La Repubblica: Российский крейсер «Варяг» заблокировал американскую авианосную ударную группу

Итальянское издание La Repubblica сообщило об инциденте, произошедшем вдоль побережья, обращенного к Абруццо и Апулии, около трех недель назад. Как отмечается в публикации, ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота ВМФ России, подошел к маршруту следования авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем USS Harry Truman, которая уже несколько месяцев курсирует между Сицилией и Адриатикой. Таким образом, «Варяг» заблокировал проход группе кораблей стран Североатлантического альянса в Адриатическом море между Апеннинским и Балканским полуостровами, явно помешав планам НАТО. В итоге авианосец USS Harry Truman не смог пройти в Адриатику.

Как пишут авторы публикации, три недели назад российский флот был в шаге от столкновения с кораблями НАТО.

По мнению экспертов, маневр российского судна стал вызовом военно-морскому командованию НАТО, которому придется прорабатывать варианты блокировки кораблей ВФ РФ в Средиземноморье, так как Россия может нарастить свое присутствие в регионе. Официального заявления по этому поводу от Минобороны РФ не поступало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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