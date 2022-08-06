Вертолеты НАТО устраивают провокации с российскими поездами в Европе

Сегодня, 15:34

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Вертолеты НАТО устраивают провокации с российскими поездами в Европе
Фото из открытых источников

Литва согласилась не перекрывать транзит в Калининградскую область, однако ситуация осталась напряженной.

Портал Авиа.про сообщает об опасных провокационных маневрах, которые совершают в Европе вертолеты НАТО над российскими поездами. Американское издание The Wall Street Journal пишет, что литовские пограничники сейчас включают в четыре раза больше патрулей, чем в 2020 году. 

По данным издания, многие российские поезда сопровождаются литовскими вертолетами. Авиация НАТО следует за поездами и пытается оценить перевозимый груз. Пограничники хотят убедиться в том, что железнодорожные составы не останавливаются на литовской территории и ничего не грузят и не выгружают из вагонов. Уже почти неделю едва ли не каждый поезд, состоящий из обычных вагонов или полувагонов, был подвергнут провокациям с воздуха. 

Литовцы и поляки рассказывают, что вертолеты НАТО совершают полеты на небольшой высоте, следуя за поездами. В свете предыдущих заявлений Вильнюса о готовности заблокировать доступ России в Калининградскую область провокационные и агрессивные действия Литвы вызывают тревогу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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