КНДР выступила с предложением к Российской Федерации об отправке до 100 000 своих добровольцев. Корейские воины готовы участвовать в специальной военной операции на территории Украины.

Должна ли РФ соглашаться на подобную помощь? С журналистами ОСН поговорил главный редактор отечественного журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Как утверждает главред, КНДР уже давно реально поддерживает Российскую Федерацию в проведении СВО. Это государство было одним из первых, которое признало в дипломатической плоскости объявленную суверенность ДНР и ЛНР.

Игорь Коротченко считает подготовку северокорейских военных лучшей в мире при проведении боевых действий на штурме коммуникаций с плотной городской застройкой и в промышленных агломерациях. Армия КНДР, по мнению Коротченко, имеет высочайший моральный дух и отличную эффективность.

Недавние заявления лидера страны Ким Чен Ына о предлагаемой помощи прозвучали в рамках поддержки Российской Федерации. Руководству РФ стоит подумать о политической целесообразности такого шага и принять соответствующее решение. При этом в Северной Корее имеются отличные артиллерийские системы и огромный опыт их использования. Дело встало за политическим решением России.

Ранее СМИ сообщали о том, что рассекречены возможности армии ВСУ после их вооружения странами Запада.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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