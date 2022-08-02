YLE: жители Финляндии выступили против туристов из России

Финская телерадиовещательная компания YLE организовала опрос среди жителей страны, который показал, что более половины финнов категорически против присутствия в Финляндии туристов из России. Об этом проинформировало агентство ТАСС.

Финнов спросили, стоит ли Финляндии прекратить выдавать туристические визы туристам из РФ. Положительный ответ на этот вопрос дали 58% респондентов, еще 18% - затруднились сказать, и только 24% заявили, что выступают против этого.

Опрос YLE был проведен в первых числах августа. Участие в нем приняли около тысячи человек. Большинство из тех, кто выступает категорически против присутствия на территории Финляндии, взявшей курс на НАТО, туристов из России, являются мужчины 50-64 лет с высоким уровнем дохода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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