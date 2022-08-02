Шпионские страсти: США и Великобритания в истерике – ФБР берут под «колпак» иноземцы

В США и Великобритании снова разгорелась шпиономания и теперь уже там говорят о том, что Пекин скоро возьмет под «колпак» ФБР.

Якобы у Китая есть какое-то оборудование, которое разместили в США рядом с важными военными объектами, пишет «Свободная Пресса». Это оборудование может использоваться для того, чтобы перехватить ядерный арсенал США.

По мнению ряда «экспертов», Китай уже не один год работает над тем, чтобы расширить влияние в США, но не через внешние факторы, а изнутри. И проект по созданию китайского сада в Вашингтоне – это один из элементов этого плана. Этот проект не дали реализовать, хотя уже было выбрано место для сада.

Напоминают аналитики и о ситуации с компанией Huawei, которая подавала иск T-Mobile, обвиняя ее в краже не только информации о характеристиках робота, но и о его отдельных элементах.

Но теперь в США уже заподозрили Китай в том, что он использует оборудование мобильной связи, размещенное вблизи важных государственных и военных объектов США, чтобы «определять, перехватывать и даже нарушать линии связи Министерства обороны США, что в свою очередь, открывает окно для контроля над американским ядерным арсеналом». Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на свои надежные источники, отмечая, что ФБР уже провело расследование по этому поводу.

Эксперты отмечают, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, подобные обвинения могут серьезно ударить по возможности нормализации диалога между ними.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700