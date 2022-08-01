Граждане РФ массово поехали в Европу через Норвегию

Количество туристов из России, которые пересекли границу с Норвегией после снятия ограничений, увеличилось вдвое. Об этом со ссылкой на иммиграционную службу сообщает ТурПром.

Норвегия - страна, которая не отказалась от выдачи виз российским туристам, хотя и грозится ужесточить правила.

Известно, что большая часть граждан РФ пребывает в Норвегию с тем, чтобы иметь возможность отправиться дальше - в другие страны Европы.

В городе Киркенес близ границы отмечено большое количество машин с российской регистрацией. Хотя до этого число тех, которые пересекли границу после ее открытия, было относительно небольшим - 2 700.

Но как и в случае с Финляндией, ворота в Европу через Норвегию могут в любой момент захлопнуться. В стране уже заявили о планах ужесточить визовые правила. Кроме того, уже зафиксирован рост отказов по туристическим визам - в Норвегии опасаются огромного количества «невозвращенцев».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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