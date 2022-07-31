Global Times: армия КНР начнет боевые действия, если Запад атакует первым

Сегодня, 09:34

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Global Times: армия КНР начнет боевые действия, если Запад атакует первым
Фото из открытых источников

Китай может начать боевые действия, если Запад атакует его первым. Об этом пишет Global Times, отмечая, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к военному противостоянию, но Пекин не торопится первым развязывать глобальный конфликт.

Поэтому США и их партнерам не стоит надеяться на то, что Пекин будет опасаться ввязываться в конфликт, и побоится ответить на агрессию.

В публикации отмечается, что китайский народ прошел через много воин и много воевал с внешними врагами. Поэтому Китай ценит мир, и не стремится первым начинать конфликты.

Но китайская армия умеет воевать и не раз добивалась успехов в бою. Страна не один год наращивала свою военную мощь, чтобы при необходимости защитить свой суверенитет, обеспечить безопасность и отстоять интересы развития.

Поэтому противники Китая должны понимать, что Пекин будет биться за свои интересы и сможет защитить их даже если придется противостоять серьезному противнику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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