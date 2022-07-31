Global Times: армия КНР начнет боевые действия, если Запад атакует первым

Китай может начать боевые действия, если Запад атакует его первым. Об этом пишет Global Times, отмечая, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к военному противостоянию, но Пекин не торопится первым развязывать глобальный конфликт.

Поэтому США и их партнерам не стоит надеяться на то, что Пекин будет опасаться ввязываться в конфликт, и побоится ответить на агрессию.

В публикации отмечается, что китайский народ прошел через много воин и много воевал с внешними врагами. Поэтому Китай ценит мир, и не стремится первым начинать конфликты.

Но китайская армия умеет воевать и не раз добивалась успехов в бою. Страна не один год наращивала свою военную мощь, чтобы при необходимости защитить свой суверенитет, обеспечить безопасность и отстоять интересы развития.

Поэтому противники Китая должны понимать, что Пекин будет биться за свои интересы и сможет защитить их даже если придется противостоять серьезному противнику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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