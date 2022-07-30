РВ: Как вчера чуть не вспыхнула настоящая война на Балканах

Противоречия между Косово и Сербией едва не переросли в военный конфликт.

Решение Косово касательно сербских документов, спровоцировало резкое обострение отношений с Сербией, пишет «Русская Весна».

В Косово ранее приняли закон, исходя из которого, все сербские документы с 1 августа становились недействительными.

История противостояния албанцев и сербов в Косово длится уже не одно десятилетие. Косово смогло добиться отделения от Сербии, при том, что албанцы даже проводили в Косово этнические чистки.

В итоге в Косово сейчас действует натовская база, и она следит за тем, чтобы права сербов не нарушались. Но власти Косово заявили, что сербам, проживающим в Косово, придется сменить все документы. С 1 августа это решение вступило в силу. Президент Сербии заявил, что ночью в Косово начнут карательную операцию для подавления сербов и призвал мировое сообщество вмешаться.

Сербы, проживающие в Косово, начали строить баррикады, чтобы не допустить к себе албанцев. Косово же стянуло спецназ на границу к Сербии.

Пока военные действия удалось предотвратить, и Косово отсрочил свое решение по отмене сербских документов до 1 сентября. Но есть риск того, что за считанные недели и там начнется вооруженный конфликт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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