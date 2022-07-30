Китай поднял в небо 12 истребителей Су-30, грозя США и Тайваню ударами полусотней ракет

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Вчера днём, в воскресенье, 31 июля 2022 года, два истребителя Су-35 Военно-воздушных сил Национально-освободительной армии Китая были переброшены к проливу с целью отработки подавления противовоздушной обороны острова Тайвань своими боевыми системами РЭБ. Этим шагом руководство КНР решило продемонстрировать готовность своего государства осуществить прорыв эшелонированной обороны острова Тайвань. Об этом написали корреспонденты информационного новостного онлайн издания Banki Loans.
Вслед за этим событием над Тайваньским проливом резко поднялись с мест своей постоянной дислокации в воздух одновременно 12 китайских истребителей Су-30. Данным манёвром пилоты штурмовиков продемонстрировали свою непоколебимую готовность к атаке на остров с применением нескольких десятков ракет. Эту акцию Китай обещает устроить в том случае, если появится хоть малейшая угроза суверенитету КНР.
На представленных видеокадрах можно обратить внимание, что демонстрация полетов истребителей Су-30 была выполнена успешно. Более того выяснилось, что штурмовики даже оказали поддержку истребителям НОАК Н-6, которые могут нести с собой ядерное оружие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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