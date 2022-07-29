Китай в ночь на 31 июля обстрелял Тайваньский пролив тяжёлыми управляемыми ракетами

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Вследствие того, что в Тайваньском проливе в настоящее время возникла реальная угроза от дислокации многочисленных боевых кораблей ВМС Соединённых Штатов Америки, вооружёнными силами Китайской Народной Республики нынешней ночью выпущено по морской акватории Тайваньского пролива не менее 50 тяжёлых управляемых ракет из боевых комплексов РСЗО PHL-16. Об этом 31 июля сообщают журналисты информационного новостного онлайн портала Avia.pro.
Военные корреспонденты агентства уточнили, что атаки Китая осуществлялись по восточной части акватории пролива. При этом, вследствие прилёта мощных ракет, огненное зарево было настолько сильное, что его можно было наблюдать с расстояния 80 километров. Существует информация о том, что, по некоторым сведениям, китайские боевые комплексы РСЗО PHL-16 способны выпускать свои снаряды по намеченным целям на дистанции до 500 километров.
Источник предоставил видеокадры, на которых видно, как ВС Китая наносят не менее 32 ракетных ударов по восточной части акватории Тайваньского пролива. Подобный обстрел со стороны ВС Китая — является широкомасштабной акцией устрашения Соединённых Штатов Америки, которые, с высокой степенью вероятности, могли стать причиной очередного кризиса в Тайване.
Эксперты отмечают, что выпущенных ракет хватило бы, чтобы полностью уничтожить авианосную группу ВМС США в регионе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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