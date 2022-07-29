Newsweek: Россия готовит странам НАТО неприятный сюрприз

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В НАТО выросло беспокойство касательно развития «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет Newsweek, передает «ПолитРоссия».
В новом докладе, посвященном этой проблеме, указано, что эксперты блока проанализировали текущее состояние Вооруженных сил РФ и продвижение ее войск. Выводы, которые сделали эксперты, оказались неутешительными для НАТО.
Хотя Запад продолжает твердить об упадке российской армии, тем не менее, РФ все еще обладает потенциалом для сдерживания ВСУ, если они перейдут в контрнаступление. Аналитики блока также заявили о том, что НАТО следует усиливать свой восточный фланг и наращивать силы реагирования в Европе, так как Москва способна нанести неприятный сюрприз блоку.
«Сохранение способности участвовать при необходимости в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и «сюрпризы» российской армии на Украине», - отмечается в докладе.
Эксперты отмечают, что РФ может все еще ограниченно применять авиацию, а также проводит разворачивание старых систем вооружения и осуществляет атаки в киберпространстве. Но любая из этих угроз может усиливаться, что важно учитывать НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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