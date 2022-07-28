NRK: ВМФ РФ пытается сорвать учения НАТО у берегов Норвегии

Калининградские бизнесмены оказались не рады открытию транзита
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Отношения между Россией и Норвегией оставляют желать лучшего. Норвегия оказалась в числе тех стран, которые поддерживают Украину. Более того, Осло поставляет Киеву вооружение, в частности, противокорабельные комплексы. На этом фоне издание NRK опубликовало статью, авторы которой считают, что Россия может сорвать учения НАТО.
ВМФ РФ, который регулярно проводит маневры вблизи 12-мильной морской зоны, считающейся территориальными водами Норвегии, может помешать учениям НАТО, сообщает издание NRK. Кроме того, российские учения мешают даже местным жителям. Помимо прочего, российские стрельбы не дают покоя рыбакам Норвегии. Таким образом, Россия создает неудобства судоходству и рыболовству. Как сообщает издание, Россия старается запугать Норвегию и НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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