Американские РСЗО HIMARS будут уничтожены иранцами

Войска РФ могут получить дроны иранского производства, чтобы уничтожить американские РСЗО HIMARS. Об этом пишет «Свободная Пресса», отмечая, что, исходя из данных Минобороны РФ, российские войска уничтожили уже более 360 ЗРК в ходе «военной спецоперации».

Запад сейчас активно поставляет вооружение Украине, в том числе и свои РСЗО. Но РФ может приобрести иранские дроны для того, чтобы бить по западному вооружению. Это действительно беспокоит Запад, поэтому сейчас спецслужбы НАТО пристально следят за российско-иранскими контактами.

Стоит отметить, что, по мнению российских экспертов, иранские дроны превосходят по своим возможностям дроны из США и Турции. Анкара, к слову, отказалась сотрудничать с Москвой в сфере создания беспилотников.

Для РФ сейчас, отмечают военные специалисты, было бы выгодно приобрести иранские барражирующие боеприпасы, такие как Toofan и Raad-85, которые поражают наземные цели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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