ВМС США: Военно-морские учения RIMPAC 2022 в Тихом океане не направлены против КНР

США проводят в Тихом океане учения RIMPAC 2022, которые, как заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро, не направлены против Китая. Об этих учениях рассказывает американское издание Defense News, передает «Военное обозрение».

Адмирал Сэм Папаро отметил, что в рамках этих учений военные будут отрабатывать навыки и технологии, необходимые в случае конфликта в этом регионе. В частности, будет отрабатываться использование дронов при нанесении ударов.

При этом Китай опасается того, что США будут наращивать военное присутствие из-за планов Пекина развить свой военный потенциал, чтобы в случае попыток Тайваня окончательно разорвать связи с Китаем, реализовать силовой сценарий по восстановлению контроля над этой территорией.

Стоит отметить, что Пекин выступает против усиления активности США вблизи его территории и не намерен отказываться от планов вернуть под свой контроль Тайвань.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700