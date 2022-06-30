Президент Турции Эрдоган своим заявлением насторожил 29 стран НАТО

Сегодня, 12:54

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Президент Турции Эрдоган своим заявлением насторожил 29 стран НАТО
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал неожиданное заявление, которым весьма насторожил все государства, входящие в военный блок НАТО. Президент Турецкой Республики напрямую обратился к Стокгольму и потребовал гарантировать экстрадицию 73 членов Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции. 

Корреспондент SVT Сильвера выразил догадку о том, что подобным жестом Эрдоган дал понять всему Североатлантическому альянсу, чтобы не забывали — дирижёрская палочка остаётся всё ещё в его руках. Как утверждают представители средств массовой информации, подобные громкие заявления турецкого лидера обусловлены внутриполитическими причинами в связи с выборами, запланированными в стране в будущем году. 

«Решение по тому, когда именно Финляндии и Швеции стать полноправными членами военного блока НАТО, по-прежнему на планете решает Реджеп Тайип Эрдоган», — подчеркнул журналист. 

Следует отметить, что ранее турецкое руководство тормозило вхождение Швеции и Финляндии в военный блок. Как бы то ни было, 28 июня между Анкарой и указанными странами был заключен меморандум в области безопасности, и тем самым, вопрос был решен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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