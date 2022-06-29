В Черногории большая часть конфликтных туристов являются гражданами РФ

Вчера, 23:29

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В Черногории большая часть конфликтных туристов являются гражданами РФ
Фото из открытых источников

На всём земном шаре испокон веков известно, что в функциональные обязанности отельного администратора входит практически постоянное круглосуточное общение и прямые тесные контакты с клиентами, путешественниками, чиновниками и туристами, приезжающими на отдых и в служебные командировки. Такие категории отельных постояльцев, наряду с артистами, чаще всего бронируют места для проживания в отелях различных категорий. При этом также часто случается, что некоторые из приезжающих в отели гостей могут вести себя в общении с администратором, мягко говоря, не совсем тактично. В своем интервью для российских журналистов Ксения Задорожная, администратор одного из отелей в Черногории, высказала ряд своих жалоб на огромное обилие неадекватных туристов в нынешнем сезоне. 

Как рассказывает сама Ксения, на ее ресепшене нередко можно увидеть чрезвычайно скандальных посетителей. Большая часть таких конфликтных туристов являются гражданами Российской Федерации. Администратор заявила, что основная часть всех этих конфликтов устраивается гостями, долго копившими на свой долгожданный отпуск. 

«Они заселяются с высоко поднятой головой. Да, уровень в отеле высокий, но иногда требования и хамство переходят все границы», — сказала Ксения Задорожная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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