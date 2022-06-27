США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

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Израиль и США могут поставить Украине ЗРК «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России.
В СМИ попала информация о том, что Вашингтон уже ведет переговоры с Тель-Авивом о поставках ЗРК «Железный купол» Киеву, так как это их совместная разработка и они должны согласовать передачу третьим странам.
Стоит отметить, что ранее Израиль заявлял о нежелании поставлять это вооружение Украине. Тем не менее, переговоры продолжаются. И не исключено, что Украина может получить один из лучших в мире комплексов ПВО, для защиты от удара российскими ракетами.
Пока же эксперты говорят о том, что Израиль удерживается от передачи этого вооружения Украине, чтобы не портить отношения с Россией, поскольку Израиль в непростой ситуации из-за противостояния с соседними странами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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