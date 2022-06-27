США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»
Фото из открытых источников

Израиль и США могут поставить Украине ЗРК  «Железный купол» для защиты от ракетных ударов со стороны России.

В СМИ попала информация о том, что Вашингтон уже ведет переговоры с Тель-Авивом о поставках ЗРК «Железный купол» Киеву, так как это их совместная разработка и они должны согласовать передачу третьим странам.

Стоит отметить, что ранее Израиль заявлял о нежелании поставлять это вооружение Украине. Тем не менее, переговоры продолжаются. И не исключено, что Украина может получить один из лучших в мире комплексов ПВО, для защиты от удара российскими ракетами.

Пока же эксперты говорят о том, что Израиль удерживается от передачи этого вооружения Украине, чтобы не портить отношения с Россией, поскольку Израиль в непростой ситуации из-за противостояния с соседними странами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

США ведут переговоры с Израилем о передаче Киеву ЗРК «Железный купол»

Сегодня, 13:24

F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

Вчера, 11:49

Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Вчера, 09:49

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

27-06-2022, 10:29

Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

26-06-2022, 09:44

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

25-06-2022, 10:09

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

Чешское издание рассказало о неготовности страны к войне с Россией

22-06-2022, 14:14

Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

18-06-2022, 09:44

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

15-06-2022, 08:54

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

14-06-2022, 14:59

SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

13-06-2022, 08:34

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

10-06-2022, 14:54

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

8-06-2022, 09:44

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

4-06-2022, 12:54

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

31-05-2022, 12:34

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

28-05-2022, 22:24

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

26-06-2022, 22:54

0

Сегодня появилась информация о том, что во время проведения «Алых парусов» неизвестные вандалы изувечили кованые...

Подробнее
В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

26-06-2022, 18:54

0

В центре Северной столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Мужчина,...

Подробнее
Под Алчевском горит склад боеприпасов

Под Алчевском горит склад боеприпасов

27-06-2022, 14:14

0

Под Алчевском на Луганщине горит склад боеприпасов. Об этом сообщает издание «Новостной фронт». В городе очень громко -...

Подробнее
Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

Нетрезвый и неодетый мужчина попытался разгромить КПП пожарно-спасательной части в Санкт-Петербурге

27-06-2022, 20:19

0

Подвыпивший полуголый мужчина по известной лишь ему причине решил взять штурмом контрольно-пропускной пункт пожарной...

Подробнее
В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

27-06-2022, 18:09

0

Ленинским районным судом Северной столицы закончено рассмотрение уголовного дела в отношении петербуржца, которого...

Подробнее
Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Вчера, 09:49

0

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ученым из России, которые не разделяют политику властей страны и...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

27-06-2022, 10:29

0

Польша планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 400 тыс. военнослужащих на фоне «угрозы российского...

Подробнее
F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

Вчера, 11:49

0

Израильская боевая авиация оконфузилась во время специального демонстрационного мероприятия, на которое были приглашены...

Подробнее
Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

Центр «Э» изучил переписку петербургских копателей и нашёл в ней основания для возбуждения уголовного дела

Вчера, 15:44

0

Петербургский центр «Э» возбудил уголовное дело в соответствии со статьёй о распространении фейковых новостей про...

Подробнее
Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО

Эксперт Литовкин заявил, что американские системы ПРО средней и большой дальности не повлияют на ход СВО

27-06-2022, 13:39

0

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты Америки уже закупили для Украины системы противоракетной обороны средней и...

Подробнее