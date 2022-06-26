F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

Израильская боевая авиация оконфузилась во время специального демонстрационного мероприятия, на которое были приглашены руководство ЦАХАЛ и премьер-министр страны Нафтали Бенет.

Как сообщает ресурс Авиа.про, истребители F-35 наносили удары по наземным целям, и оба раза промахнулись. Пилотам надлежало уничтожить буксируемое артиллерийское орудие и тягач. Однако они остались целыми и критических повреждений не получили. Хотя при умелом применении снарядов оружие и техника были бы уничтожены.

Первый борт промахнулся с ударом по цели примерно на 5-6 метров, а второй и того больше - на 8-10 метров.

Израильские СМИ, удивившиеся увиденному, запросили комментарии в ЦАХАЛ касательно подготовки пилотов. Пока что они их не получили. Журналисты констатируют: хорошо, что летчики не выполняли боевую миссию в реальном бою, ибо в таком случае они бы уже давно были сбиты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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