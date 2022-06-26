Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ученым из России, которые не разделяют политику властей страны и выступают против проведения специальной военной операции, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет британская The Guardian.

Призыв главы правительства прозвучал на полях саммита лидеров G7, который проходит в Баварии.

Борис Джонсон уточнил, что представители науки, выступающие против политики, которую сейчас проводит Россия и обеспокоенные собственной безопасности, могут подать заявку о своем переезде в Великобританию.

Британский Премьер заверил, что Королевство будет ценить их труд.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», – приводит газета слова Бориса Джонсона.

Предложение прозвучало в рамках объявления о расширении системы партнерства университетов Украины и Британии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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