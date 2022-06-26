Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Сегодня, 09:49

0

Image 16+
Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил ученым из России, которые не разделяют политику властей страны и выступают против проведения специальной военной операции, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет британская The Guardian.

Призыв главы правительства прозвучал на полях саммита лидеров G7, который проходит в Баварии.

Борис Джонсон уточнил, что представители науки, выступающие против политики, которую сейчас проводит Россия и обеспокоенные собственной безопасности, могут подать заявку о своем переезде в Великобританию.

Британский Премьер заверил, что Королевство будет ценить их труд.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», – приводит газета слова Бориса Джонсона.

Предложение прозвучало в рамках объявления о расширении системы партнерства университетов Украины и Британии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

F-35 ВВС Израиля оконфузились: два раза не попали по цели на глазах у Бенета и начальника ЦАХАЛ

Сегодня, 11:49

Борис Джонсон предложил ученым из России переезжать в Великобританию

Сегодня, 09:49

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Вчера, 10:29

Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

26-06-2022, 09:44

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

25-06-2022, 10:09

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

Чешское издание рассказало о неготовности страны к войне с Россией

22-06-2022, 14:14

Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

18-06-2022, 09:44

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

15-06-2022, 08:54

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

14-06-2022, 14:59

SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

13-06-2022, 08:34

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

10-06-2022, 14:54

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

8-06-2022, 09:44

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

4-06-2022, 12:54

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

31-05-2022, 12:34

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

28-05-2022, 22:24

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

28-05-2022, 07:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

МВФ: Высокие цены на энергоносители создают риски для глобальной экономики

МВФ: Высокие цены на энергоносители создают риски для глобальной экономики

25-06-2022, 20:54

0

Международный валютный фонд оценивает высокую стоимость газа и нефти как возможный риск для межнациональной финансовой...

Подробнее
Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

26-06-2022, 09:44

0

Израильской авиации не удалось поразить цели в ходе демонстрационного мероприятия, на котором присутствовало...

Подробнее
Из-за подорожания гелия в РФ выросли цены на воздушные шары

Из-за подорожания гелия в РФ выросли цены на воздушные шары

26-06-2022, 13:44

0

Продавцы воздушных шаров жалуются на нехватку и резкое подорожание гелия, вследствие чего цены на их продукцию, без...

Подробнее
Рестораторы принялись заменять зарубежный алкоголь отечественным

Рестораторы принялись заменять зарубежный алкоголь отечественным

26-06-2022, 12:09

0

По причине прекращения поставок алкоголя именитых мировых производителей - американского Brown-Forman, британского...

Подробнее
В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

В Петербурге на Обводном канале иномарка врезалась в «Газель», после чего сбила пешехода. Пострадавший погиб

26-06-2022, 18:54

0

В центре Северной столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Мужчина,...

Подробнее
Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

Вандалы оставили без фонарей Львиный мост в Петербурге

26-06-2022, 22:54

0

Сегодня появилась информация о том, что во время проведения «Алых парусов» неизвестные вандалы изувечили кованые...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

ВКС РФ с помощью Ту-22 нанесли ракетные удары по военным объектам в Киеве

ВКС РФ с помощью Ту-22 нанесли ракетные удары по военным объектам в Киеве

26-06-2022, 12:14

0

В ночь на 26 июня дальние бомбардировщики Ту-22 ВКС России нанесли высокоточные массированные ракетные атаки по военным...

Подробнее
Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Вчера, 10:29

0

Польша планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 400 тыс. военнослужащих на фоне «угрозы российского...

Подробнее
Под Алчевском горит склад боеприпасов

Под Алчевском горит склад боеприпасов

Вчера, 14:14

0

Под Алчевском на Луганщине горит склад боеприпасов. Об этом сообщает издание «Новостной фронт». В городе очень громко -...

Подробнее
В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

В петербургском суде вынесли приговор местному жителю, отправившему покупателю гранату с водителем такси

Вчера, 18:09

0

Ленинским районным судом Северной столицы закончено рассмотрение уголовного дела в отношении петербуржца, которого...

Подробнее