Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

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Польша планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 400 тыс. военнослужащих на фоне «угрозы российского вторжения». Об этом заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
На сегодня численность польских ВС составляет около 150 тыс. военных. То есть, польские власти намерены увеличить численность армии в 2,5 раза. Ранее Варшава говорила о планах нарастить войска до 300 тысяч человек, а три года назад поляки заявляли о намерении увеличить количество военнослужащих до 200 тысяч.
В Варшаве говорят, что не желают повторить «судьбу Украины». Также Польша планирует закупить 500 HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков M1A2 SEPv3, 8 батарей Patriot и еще около 500 новых основных боевых танков. Модернизированное оружие необходимо для противостояния России, заявляют в Варшаве.
Напомним, что в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс расширит свое присутствие на востоке. Страны, входящие в военный блок, согласились нарастить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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