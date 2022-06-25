Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Польша планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 400 тыс. военнослужащих на фоне «угрозы российского вторжения». Об этом заявил глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

На сегодня численность польских ВС составляет около 150 тыс. военных. То есть, польские власти намерены увеличить численность армии в 2,5 раза. Ранее Варшава говорила о планах нарастить войска до 300 тысяч человек, а три года назад поляки заявляли о намерении увеличить количество военнослужащих до 200 тысяч.

В Варшаве говорят, что не желают повторить «судьбу Украины». Также Польша планирует закупить 500 HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков M1A2 SEPv3, 8 батарей Patriot и еще около 500 новых основных боевых танков. Модернизированное оружие необходимо для противостояния России, заявляют в Варшаве.

Напомним, что в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс расширит свое присутствие на востоке. Страны, входящие в военный блок, согласились нарастить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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