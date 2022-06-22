Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

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Израильской авиации не удалось поразить цели в ходе демонстрационного мероприятия, на котором присутствовало руководство ЦАХАЛ и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, пишет Авиа.про.
Истребители F-35 дважды промахнулись, когда наносили удары по наземным целям. Перед ними стояла задача уничтожить буксируемое артиллерийское орудие и военный тягач, но ни один из объектов не смог успешно выполнить ее.
Цели не получили критические повреждения, хотя в случае реального применения их могли бы разрушить осколки. Тем не менее, результаты, которые показали пилоты F-35 далеки от идеальных. Так, первый самолет промахнулся по цели примерно на 5-6 метров, а второй – на 8-10 метров.
Местные СМИ уже дали запрос в ЦАХАЛ на комментарии касательно низкой подготовки летчиков. Но эксперты отмечают, что в условиях реального боя вопрос стоял бы вообще о том, выживут они или нет, поскольку при таком уровне подготовки они бы стали легкими целями для ПВО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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