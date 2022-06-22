Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля
Фото из открытых источников

Израильской авиации не удалось поразить цели в ходе демонстрационного мероприятия, на котором присутствовало руководство ЦАХАЛ и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет, пишет Авиа.про.

Истребители F-35 дважды промахнулись, когда наносили удары по наземным целям. Перед ними стояла задача уничтожить буксируемое артиллерийское орудие и военный тягач, но ни один из объектов не смог успешно выполнить ее.

Цели не получили критические повреждения, хотя в случае реального применения их могли бы разрушить осколки. Тем не менее, результаты, которые показали пилоты F-35 далеки от идеальных. Так, первый самолет промахнулся по цели примерно на 5-6 метров, а второй – на 8-10 метров.

Местные СМИ уже дали запрос в ЦАХАЛ на комментарии касательно низкой подготовки летчиков. Но эксперты отмечают, что в условиях реального боя вопрос стоял бы вообще о том, выживут они или нет, поскольку при таком уровне подготовки они бы стали легкими целями для ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Израильские истребители F-35 дважды промахнулись по целям на глазах у премьер-министра и минобороны Израиля

Сегодня, 09:44

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

Вчера, 10:09

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

Вчера, 07:14

Чешское издание рассказало о неготовности страны к войне с Россией

22-06-2022, 14:14

Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

18-06-2022, 09:44

Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

15-06-2022, 08:54

Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

14-06-2022, 14:59

SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

13-06-2022, 08:34

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

10-06-2022, 14:54

В Черногории отключили российские телеканалы

8-06-2022, 13:29

МК: из-за ситуации на Украине граждане из РФ в Польше оказались в аду

8-06-2022, 09:44

Журналист из Индии выступил с обвинениями санкционной политики Евросоюза, направленной, с его слов, на создание мирового голодомора

7-06-2022, 21:39

Как изменилась жизнь русскоязычных семей в Финляндии после начала спецоперации России

4-06-2022, 12:54

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

31-05-2022, 12:34

Финляндия разместит в 150 километрах от границы РФ 64 истребителя F-35

28-05-2022, 22:24

Чорабатыр заявил, что Турция диверсифицирует рынки в сфере туризма из-за спецоперации

28-05-2022, 12:44

В Германии выступили за скорейшие поставки тяжелых вооружений Украине

28-05-2022, 07:54

Посол сообщила, что уже семь лет в Канаде обучают украинских военных

27-05-2022, 12:49

Греция передаст США нефть с задержанного танкера, который шел под российским флагом

26-05-2022, 11:19

Посол Украины в Германии Мельник с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии

26-05-2022, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Петербурге молодая женщина сбила восьмилетнего ребёнка, который один переходил дорогу в неположенном месте

В Петербурге молодая женщина сбила восьмилетнего ребёнка, который один переходил дорогу в неположенном месте

23-06-2022, 14:44

0

Накануне вечером серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Приморском...

Подробнее
Петербургские приставы помогли взыскать пострадавшей в ДТП местной жительнице более миллиона рублей

Петербургские приставы помогли взыскать пострадавшей в ДТП местной жительнице более миллиона рублей

23-06-2022, 18:14

0

Попавшая в дорожно-транспортное происшествие жительница Северной столицы стала инвалидом. Согласно решению суда,...

Подробнее
Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

23-06-2022, 20:59

0

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Северной столицы депутаты провалили поправки, предложенные...

Подробнее
Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» возле Алчевска ударил ракетой по своим

24-06-2022, 17:29

0

ЗРК «Бук» выполнял ракетную атаку по цели, намеченной в воздухе. В момент выстрела орудие вдруг подавил мощный комплекс...

Подробнее
В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

В Петербурге погиб рабочий, ремонтирующий крышу «Газпром Арены»

24-06-2022, 17:29

0

Сегодня появилась информация о несчастном случае, произошедшем накануне в Петроградском районе Северной столицы....

Подробнее
Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

Бывший генеральный директор петербургского Водоканала арестован судом в рамках уголовного дела о мошенничестве

24-06-2022, 21:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга избрана мера пресечения для Евгения Целикова, обвиняемого в мошенничестве...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

Пенсионерам в РФ рассказали, получат ли они разовую выплату в размере 10 000 рублей

24-06-2022, 19:54

0

Всем гражданам России пенсионного возраста детально объяснили информацию о получении единовременных выплат в размере 10...

Подробнее
Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

Суд арестовал московское и петербургское имущество блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о ВС РФ

24-06-2022, 22:54

0

Басманным судом наложен арест на имущество Вероники Белоцерковской, проходящей в качестве обвиняемой в рамках...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

Петербургские правоохранители задержали мошенника, выманившего у пенсионера полмиллиона рублей

24-06-2022, 22:14

0

Схема, которой пользовался злоумышленник, лишивший накоплений петербургского пенсионера, давно известна: мужчина по...

Подробнее
В Великобритании пригрозили объявлением войны России

В Великобритании пригрозили объявлением войны России

Вчера, 10:09

0

Великобритания может «объявить войну» России в случае, если британских добровольцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина,...

Подробнее