В Великобритании пригрозили объявлением войны России

Великобритания может «объявить войну» России в случае, если британских добровольцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ, казнят - как того требует приговор ДНР - республики, которую во всем мире признала одна только РФ. Об этом идет речь в публикации британского издания Express.

Один из пленных и осужденных британцев, Эйден Аслин, ранее связался со своей матерью по телефону и сообщил, что его в ближайшее время намерены казнить.

Журналисты Express допускают, что если смертный приговор будет приведен в исполнение и британцев все же казнят, премьер страны Борис Джонсон может не просто занять жесткую позицию, а пойти ва-банк.

«Эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет выхода», - сказано в статье.

Если казни будут практиковаться, Британия, по мнению автора, может существенно увеличить поставки вооружений в Украину, а также усилить санкционное давление на РФ. Лондон параллельно с этими шагами, по всей видимости, передаст Киеву и ударные боевые самолеты, о которых просил украинский лидер Владимир Зеленский.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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