Чешское издание рассказало о неготовности страны к войне с Россией

Сегодня, 14:14

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Чешское издание рассказало о неготовности страны к войне с Россией
Фото из открытых источников

Чехия рассчитывала на то, что конфликт на Украине позволит ей провести рокировку. При этом в Праге надеялись на схему взаиморасчетов. Речь идет о том, что Киев должен был получить от Чехии советские танки, а Германия - предоставит Праге новые Leopard 2. Однако все пошло не так. 

Как пишет издание CZDefence, до этого армии Чехии хватало танков. 60 Т-72 находились в строю, еще 150 боевых машин – в запасе для развертывания резервов в военное время. При этом все танки были в базовой комплектации, а модернизацию до уровня Т-72М4 CZ прошло только 30 единиц. 

Как отмечается в статье, чешской армии необходимо иметь около ста танков в мирное время с запасом 50-100 единиц на случай войны. Но в связи с военными поставками на Украину эти планы претерпели изменения. Как стало известно, за переданные Киеву Т-72 Германия передаст Чехии только 15 Leopard 2 A4. Сейчас ведутся переговоры о покупке не менее 50 Leopard 2 A7+, но танки нужны сейчас и в нужном количестве, так как экипажи не могут сидеть без боевых машин. 

В публикации говорится о том, что процесс поставок «Леопардов» затянется на несколько лет. Но даже 50 единиц боевых машин не в состоянии решить проблему, так как весь арсенал будет потерян в боях в случае войны. Таким образом, армия будет обескровлена и не останется времени для восстановления ее боеспособности. Иными словами, Чехия не готова к войне с Россией.

В этой связи в статье упоминается, что подготовка к наступлению российской армии на Украину заняла три-четыре месяца.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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