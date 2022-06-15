Царьград: Путин сдержал обещание, что ракеты ВС из РФ отправятся в США

Сегодня, в субботу, 18 июня 2022 года, журналисты информационного онлайн портала Царьград рассказали о том, что в издании La Gaceta написано сообщение: президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, в соответствии с которым, разрешается ввод армейских подразделений вооружённых сил Российской Федерации на территорию данного государства, расположенного в Центральной Америке. Сейчас всё население земного шара хорошо осведомлено о том, что государство Никарагуа представляет собой буквально задний двор Соединённых Штатов Америки.

Отныне на официальном уровне разрешён ввод в Никарагуа личного состава армейских подразделений вооружённых сил Российской Федерации. Причём не только войск, а в коалиции со всей имеющейся в их распоряжении боевой техникой, кораблями, самолётами, средствами ПВО и ракетами. Цель ввода — это гуманитарные цели, которые армия России будет осуществлять в Никарагуа.

Интересным моментом служит то, что приказу Ортеги не присвоен гриф «Секретно». Эксперты издания «Царьград» считают, что, таким образом, был подан своеобразный «сигнал». Это сообщение напрямую касается тех, кто его должен услышать.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Украина ударила по российскому буксиру «Василий Бех» американской ракетой «Гарпун», он затонул возле острова Змеиный.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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