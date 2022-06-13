Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России

Сегодня, 08:54

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Египет рассматривает возможность покупки станции РЛС «Сула» в России
Макет РЛС «Сула»

Военное руководство Египта заинтересовано в приобретении новейшей радиолокационной станции «Сула», изготовленной Российской Федерацией. Данная система создана с целью слежения за сектором космического пространства, где она может выявить даже небольшие по своим габаритным размерам объекты. Египетские военные планируют с помощью РЛС «Сула» заняться возможным отслеживанием ядерных баллистических ракет в космосе. Об этом пишет издание Avia.pro. 

Как утверждают журналисты источника, армейское командование Египта рассматривает возможность приобретения уникальной российской РЛС с целью её последующего развёртывания на территории своего государства. Сейчас приобретение РЛС «Сула» производства Российской Федерации всесторонне прорабатывается оборонным ведомством Египта и властями страны. Если внутренние переговоры окажутся конструктивными, военные тогда будут договариваться и с российской стороной. 

Российская РЛС «Сула» на дальности в пределах 1,5 тыс. км эффективно обнаруживает различные объекты с площадью рассеяния (ЭПР) 0,01 кв. м. Если это расстояние повышается, способность российских РЛС «Сула» обнаруживать меньшие объекты по очевидным причинам уменьшается. 

По мнению технических экспертов, этого всё равно вполне достаточно для того, чтобы обнаруживать космические аппараты и ядерные баллистические ракеты. Сейчас ядерным вооружением в регионе владеет только Израиль, в связи с чем появилось достаточно много подозрений, что в Египте рассматривают потенциальный конфликт с израильской стороной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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