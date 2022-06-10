Си Цзиньпин отдал приказ начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

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Китай может начать военную операцию против Тайваня, чтобы вернуть его под свой контроль. Об этом пишут ряд СМИ, ссылаясь на документ, который подписал лидер КНР Си Цзиньпинь. Он подписал директиву, согласно которой, китайские войска могут применяться для обеспечения национального суверенитета КНР.
Полный текст документа, подписанного лидером КНР не публикуется. Но в СМИ сообщается, что Пекин может задействовать войска для защиты национального суверенитета Китая. Но это не прямой приказ о начале военной операции, а документ, который позволяет провести ее в случае возникновения любой угрозы национальным интересам Китая и суверенитету страны.
Такой документ, по мнению экспертов, указывает на существование опасений в Китае касательно того, что обстановка вокруг Тайваня может обостриться. Также они отмечают, что даже при поддержке США Тайвань не сможет противостоять военной мощи Китая.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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