SIPRI: Период сокращения объемов ядерного оружия в мире уже закончился

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Риски применения ядерного оружия вернулись к тому же уровню, который наблюдался во времена Холодной войны. Об этом заявили эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет «Военное обозрение». К такому выводу они пришли, проанализировав вероятность ядерного конфликта с учетом тех событий, которые происходят на территории Украины.
Эксперты отмечают, что после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины страны снова начали активно наращивать ядерный арсенал, что негативно сказывается на ядерной безопасности.
«Совершенно ясно, что период сокращения объёмов ядерного оружия в мире закончился. Число ядерных боеголовок в мире увеличивается, ядерные арсеналы странами модернизируются», - заявляют авторы исследования.
Отмечается, что страны, владеющие ядерным арсеналом, стали чаще упоминать о нем. Об этом говорят, в частности, многие российские политики и эксперты. К тому же Россия в первые дни «военной спецоперации» на территории Украины привела ядерный арсенал в режим готовности.
Поэтому аналитики отмечают рост роли ядерных стратегий в мире, а также то, что наличие ядерного оружия становится все более значимым.
Отметили в SIPRI и то, что около 20 ядерных боеголовок есть уже и у КНДР. Начала наращивать арсенал ядерного оружия и Великобритания. Франция запускает программы по строительству субмарин, которые будут нести ядерные боеголовки.
Но наиболее опасно, по мнению экспертов, то, что отсутствует стабильный диалог между Москвой и Вашингтоном, поскольку на Россию и США приходится до 90% мирового ядерного вооружения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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